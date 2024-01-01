История обменного курса бразильский реал–малайзийские ринггиты

Обменный курс бразильский реал/малайзийские ринггиты сейчас составляет 0,837, отражая изменение в размере -1.555% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бразильский реал оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -2.918% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бразильский реал/малайзийские ринггиты колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 0,864, и минимумом, равным 0,837, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.785% уменьшение стоимости.