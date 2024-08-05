马来西亚林吉特 至巴西雷亚尔 汇率历史

今日 马来西亚林吉特 至巴西雷亚尔 的汇率目前为 1.255，较昨日变动 -0.391%。过去一周，马来西亚林吉特 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -1.511%。

过去一周，马来西亚林吉特 至巴西雷亚尔 的汇率在 05-08-2024 的最高点 1.311 和 09-08-2024 的最低点 1.238 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 05-08-2024，价值增加了 1.513%。