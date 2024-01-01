20 мексиканских песо в норвежские кроны

Сконвертируйте MXN в NOK по реальному обменному курсу

Mex$1,000 MXN = kr0,5453 NOK

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса MXN к NOK

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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NOK
1 MXN в NOKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,55630,5763
Низкий0,54330,5289
В среднем0,54940,5478
Изменение-1.19%-5.08%
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Соотношение 1 MXN к NOK

За последние 30 дней максимальный курс MXN к NOK составил 0,5563, а минимальный — 0,5433. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,5494. Изменение курса MXN к NOK в процентном соотношении составило -1.19.

За последние 90 дней максимальный курс MXN к NOK составил 0,5763, а минимальный — 0,5289. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,5478. Изменение курса MXN к NOK в процентном соотношении составило -5.08.

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Популярные валюты

 USDEURCADINRGBPCHFAUDBRL
1 USD10,9331,39184,3890,7740,8761,5195,735
1 EUR1,07211,49190,4570,830,9391,6286,148
1 CAD0,7190,671160,6680,5560,631,0924,123
1 INR0,0120,0110,01610,0090,010,0180,068

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Как произвести расчет конвертации из мексиканских песо в норвежские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MXN из выпадающего списка для исходной валюты и NOK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MXN в NOK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мексиканских песо

MXN в USD

MXN в EUR

MXN в CAD

MXN в INR

MXN в GBP

MXN в CHF

MXN в AUD

MXN в BRL

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мексиканское песо / Норвежская крона
1 MXN0,54527 NOK
5 MXN2,72633 NOK
10 MXN5,45266 NOK
20 MXN10,90532 NOK
50 MXN27,26330 NOK
100 MXN54,52660 NOK
250 MXN136,31650 NOK
500 MXN272,63300 NOK
1000 MXN545,26600 NOK
2000 MXN1 090,53200 NOK
5000 MXN2 726,33000 NOK
10000 MXN5 452,66000 NOK
Обменные курсы Норвежская крона / Мексиканское песо
1 NOK1,83397 MXN
5 NOK9,16985 MXN
10 NOK18,33970 MXN
20 NOK36,67940 MXN
50 NOK91,69850 MXN
100 NOK183,39700 MXN
250 NOK458,49250 MXN
500 NOK916,98500 MXN
1000 NOK1 833,97000 MXN
2000 NOK3 667,94000 MXN
5000 NOK9 169,85000 MXN
10000 NOK18 339,70000 MXN