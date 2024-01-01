10 тысяч мексиканских песо в мавританские угии

Сконвертируйте MXN в MRU по реальному обменному курсу

Mex$1,000 MXN = UM1,971 MRU

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса MXN к MRU

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MRU
1 MXN в MRUПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2,05592,1301
Низкий1,95861,9586
В среднем1,99622,0269
Изменение-3.09%-6.44%
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Соотношение 1 MXN к MRU

За последние 30 дней максимальный курс MXN к MRU составил 2,0559, а минимальный — 1,9586. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,9962. Изменение курса MXN к MRU в процентном соотношении составило -3.09.

За последние 90 дней максимальный курс MXN к MRU составил 2,1301, а минимальный — 1,9586. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,0269. Изменение курса MXN к MRU в процентном соотношении составило -6.44.

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Популярные валюты

 USDEURCADINRGBPCHFAUDBRL
1 USD10,9331,39184,3890,7740,8761,5195,735
1 EUR1,07211,49190,4570,830,9391,6286,148
1 CAD0,7190,671160,6680,5560,631,0924,123
1 INR0,0120,0110,01610,0090,010,0180,068

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Как произвести расчет конвертации из мексиканских песо в мавританские угии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MXN из выпадающего списка для исходной валюты и MRU из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MXN в MRU, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мексиканских песо

MXN в USD

MXN в EUR

MXN в CAD

MXN в INR

MXN в GBP

MXN в CHF

MXN в AUD

MXN в BRL

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мексиканское песо / Мавританская угия
1 MXN1,97138 MRU
5 MXN9,85690 MRU
10 MXN19,71380 MRU
20 MXN39,42760 MRU
50 MXN98,56900 MRU
100 MXN197,13800 MRU
250 MXN492,84500 MRU
500 MXN985,69000 MRU
1000 MXN1 971,38000 MRU
2000 MXN3 942,76000 MRU
5000 MXN9 856,90000 MRU
10000 MXN19 713,80000 MRU
Обменные курсы Мавританская угия / Мексиканское песо
1 MRU0,50726 MXN
5 MRU2,53630 MXN
10 MRU5,07259 MXN
20 MRU10,14518 MXN
50 MRU25,36295 MXN
100 MRU50,72590 MXN
250 MRU126,81475 MXN
500 MRU253,62950 MXN
1000 MRU507,25900 MXN
2000 MRU1 014,51800 MXN
5000 MRU2 536,29500 MXN
10000 MRU5 072,59000 MXN