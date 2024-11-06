История обменного курса мексиканское песо–мавританские угии

Обменный курс мексиканских песо/мавританские угии сейчас составляет 1,971, отражая изменение в размере -1.698% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мексиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.650% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мексиканское песо/мавританские угии колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 2,008, и минимумом, равным 1,916, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.900%.