История обменного курса малавийская квача–самоанские талы

Обменный курс малавийская квача/самоанские талы сейчас составляет 0,002, отражая изменение в размере -0.133% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малавийская квача оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.952% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малавийская квача/самоанские талы колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 0,002, и минимумом, равным 0,002, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.634% увеличение стоимости.