История обменного курса малавийская квача–таджикские сомони

Обменный курс малавийская квача/таджикские сомони сейчас составляет 0,006, отражая изменение в размере 0.317% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малавийская квача оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.929% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малавийская квача/таджикские сомони колебался между максимумом, который 13-07-2024 дошел до 0,006, и минимумом, равным 0,006, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -1.328% уменьшение стоимости.