История обменного курса малавийская квача–тайские баты

Обменный курс малавийская квача/тайские баты сейчас составляет 0,021, отражая изменение в размере 0.648% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малавийская квача оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.133% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малавийская квача/тайские баты колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 0,021, и минимумом, равным 0,021, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.539% уменьшение стоимости.