История обменного курса малавийская квача–шведские кроны

Обменный курс малавийская квача/шведские кроны сейчас составляет 0,006, отражая изменение в размере 0.360% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малавийская квача оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.792% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малавийская квача/шведские кроны колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 0,006, и минимумом, равным 0,006, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.474% уменьшение стоимости.