История обменного курса малавийская квача–сейшельские рупии

Обменный курс малавийская квача/сейшельские рупии сейчас составляет 0,008, отражая изменение в размере 2.446% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малавийская квача оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -5.295% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малавийская квача/сейшельские рупии колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 0,009, и минимумом, равным 0,008, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой 6.902% увеличение стоимости.