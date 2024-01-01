История обменного курса малавийская квача–намибийские доллары

Обменный курс малавийская квача/намибийские доллары сейчас составляет 0,011, отражая изменение в размере -0.081% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малавийская квача оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 2.212% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малавийская квача/намибийские доллары колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 0,011, и минимумом, равным 0,010, на 13-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.570% увеличение стоимости.