История обменного курса малавийская квача–марокканские дирхамы

Обменный курс малавийская квача/марокканские дирхамы сейчас составляет 0,006, отражая изменение в размере 0.406% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малавийская квача оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.751% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малавийская квача/марокканские дирхамы колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 0,006, и минимумом, равным 0,006, на 13-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.455% уменьшение стоимости.