История обменного курса малавийская квача–либерийские доллары

Обменный курс малавийская квача/либерийские доллары сейчас составляет 0,113, отражая изменение в размере 0.353% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малавийская квача оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.545% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малавийская квача/либерийские доллары колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 0,113, и минимумом, равным 0,112, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.457% уменьшение стоимости.