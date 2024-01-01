История обменного курса малавийская квача–южно-корейские воны

Обменный курс малавийская квача/южно-корейские воны сейчас составляет 0,805, отражая изменение в размере 0.428% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малавийская квача оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.466% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малавийская квача/южно-корейские воны колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 0,805, и минимумом, равным 0,792, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.497% уменьшение стоимости.