История обменного курса малавийская квача–камбоджийские риели

Обменный курс малавийская квача/камбоджийские риели сейчас составляет 2,378, отражая изменение в размере 0.317% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малавийская квача оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.478% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малавийская квача/камбоджийские риели колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 2,379, и минимумом, равным 2,367, на 13-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.457% уменьшение стоимости.