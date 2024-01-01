История обменного курса малавийская квача–кенийские шиллинги

Обменный курс малавийская квача/кенийские шиллинги сейчас составляет 0,075, отражая изменение в размере -0.959% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малавийская квача оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.580% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малавийская квача/кенийские шиллинги колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 0,076, и минимумом, равным 0,074, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -1.359% уменьшение стоимости.