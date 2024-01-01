История обменного курса малавийская квача–индийские рупии

Обменный курс малавийская квача/индийские рупии сейчас составляет 0,048, отражая изменение в размере 0.434% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малавийская квача оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.664% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малавийская квача/индийские рупии колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 0,048, и минимумом, равным 0,048, на 13-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.457% уменьшение стоимости.