История обменного курса малавийская квача–гаитянские гурды

Обменный курс малавийская квача/гаитянские гурды сейчас составляет 0,076, отражая изменение в размере 0.654% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малавийская квача оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.380% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малавийская квача/гаитянские гурды колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 0,076, и минимумом, равным 0,076, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.565% увеличение стоимости.