История обменного курса малавийская квача–гонконгские доллары

Обменный курс малавийская квача/гонконгские доллары сейчас составляет 0,005, отражая изменение в размере 0.325% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малавийская квача оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.443% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малавийская квача/гонконгские доллары колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 0,005, и минимумом, равным 0,004, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.459% уменьшение стоимости.