История обменного курса малавийская квача–гвинейские франки

Обменный курс малавийская квача/гвинейские франки сейчас составляет 4,985, отражая изменение в размере 0.202% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малавийская квача оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.476% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малавийская квача/гвинейские франки колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 4,985, и минимумом, равным 4,935, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.836% увеличение стоимости.