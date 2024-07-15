История обменного курса малавийская квача–алжирские динары

Обменный курс малавийская квача/алжирские динары сейчас составляет 0,078, отражая изменение в размере 0.356% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малавийская квача оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.596% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малавийская квача/алжирские динары колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 0,078, и минимумом, равным 0,077, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.396% уменьшение стоимости.