История обменного курса малавийская квача–швейцарские франки

Обменный курс малавийская квача/швейцарские франки сейчас составляет 0,001, отражая изменение в размере 0.402% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малавийская квача оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.207% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малавийская квача/швейцарские франки колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 0,001, и минимумом, равным 0,001, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.488% уменьшение стоимости.