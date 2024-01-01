История обменного курса мальдивская руфия–замбийские квачи

Обменный курс мальдивская руфия/замбийские квачи сейчас составляет 1,682, отражая изменение в размере -1.310% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мальдивская руфия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.121% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мальдивская руфия/замбийские квачи колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 1,740, и минимумом, равным 1,680, на 13-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -2.526% уменьшение стоимости.