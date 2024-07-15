История обменного курса мальдивская руфия–самоанские талы

Обменный курс мальдивская руфия/самоанские талы сейчас составляет 0,179, отражая изменение в размере -0.515% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мальдивская руфия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.709% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мальдивская руфия/самоанские талы колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 0,180, и минимумом, равным 0,178, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.623% уменьшение стоимости.