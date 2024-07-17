История обменного курса мальдивская руфия–доллары Тринидада и Тобаго

Обменный курс мальдивская руфия/доллары Тринидада и Тобаго сейчас составляет 0,446, отражая изменение в размере -0.033% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мальдивская руфия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.133% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мальдивская руфия/доллары Тринидада и Тобаго колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 0,446, и минимумом, равным 0,442, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.471% уменьшение стоимости.