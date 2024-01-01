История обменного курса мальдивская руфия–туркменские манаты

Обменный курс мальдивская руфия/туркменские манаты сейчас составляет 0,230, отражая изменение в размере -0.066% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мальдивская руфия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.164% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мальдивская руфия/туркменские манаты колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 0,230, и минимумом, равным 0,230, на 13-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.148% увеличение стоимости.