История обменного курса мальдивская руфия–таджикские сомони

Обменный курс мальдивская руфия/таджикские сомони сейчас составляет 0,702, отражая изменение в размере -0.066% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мальдивская руфия оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.166% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мальдивская руфия/таджикские сомони колебался между максимумом, который 13-07-2024 дошел до 0,710, и минимумом, равным 0,701, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -1.328% уменьшение стоимости.