История обменного курса мальдивская руфия–тайские баты

Обменный курс мальдивская руфия/тайские баты сейчас составляет 2,392, отражая изменение в размере 0.446% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мальдивская руфия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.891% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мальдивская руфия/тайские баты колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 2,395, и минимумом, равным 2,355, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой 0.321% увеличение стоимости.