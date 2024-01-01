История обменного курса мальдивская руфия–суринамские доллары

Обменный курс мальдивская руфия/суринамские доллары сейчас составляет 1,947, отражая изменение в размере -0.011% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мальдивская руфия оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.499% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мальдивская руфия/суринамские доллары колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 1,958, и минимумом, равным 1,931, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой 1.148% увеличение стоимости.