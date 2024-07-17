История обменного курса мальдивская руфия–шведские кроны

Обменный курс мальдивская руфия/шведские кроны сейчас составляет 0,702, отражая изменение в размере 0.304% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мальдивская руфия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.548% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мальдивская руфия/шведские кроны колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 0,704, и минимумом, равным 0,691, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.474% уменьшение стоимости.