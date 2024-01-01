История обменного курса мальдивская руфия–сейшельские рупии

Обменный курс мальдивская руфия/сейшельские рупии сейчас составляет 0,927, отражая изменение в размере 2.769% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мальдивская руфия оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -5.521% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мальдивская руфия/сейшельские рупии колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 0,985, и минимумом, равным 0,892, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой 6.647% увеличение стоимости.