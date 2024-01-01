История обменного курса мальдивская руфия–доллары Соломоновых островов

Обменный курс мальдивская руфия/доллары Соломоновых островов сейчас составляет 0,542, отражая изменение в размере -0.148% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мальдивская руфия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.123% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мальдивская руфия/доллары Соломоновых островов колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 0,546, и минимумом, равным 0,540, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.862% уменьшение стоимости.