История обменного курса мальдивская руфия–руандийские франки

Обменный курс мальдивская руфия/руандийские франки сейчас составляет 86,506, отражая изменение в размере 0.093% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мальдивская руфия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.355% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мальдивская руфия/руандийские франки колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 86,568, и минимумом, равным 86,151, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.219% увеличение стоимости.