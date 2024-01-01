История обменного курса мальдивская руфия–российские рубли

Обменный курс мальдивская руфия/российские рубли сейчас составляет 5,782, отражая изменение в размере -0.213% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мальдивская руфия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.185% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мальдивская руфия/российские рубли колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 5,832, и минимумом, равным 5,746, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой 0.589% увеличение стоимости.