История обменного курса мальдивская руфия–парагвайские гуарани

Обменный курс мальдивская руфия/парагвайские гуарани сейчас составляет 497,625, отражая изменение в размере 0.058% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мальдивская руфия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.512% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мальдивская руфия/парагвайские гуарани колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 497,953, и минимумом, равным 495,091, на 13-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой -0.191% уменьшение стоимости.