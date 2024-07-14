История обменного курса мальдивская руфия–пакистанские рупии

Обменный курс мальдивская руфия/пакистанские рупии сейчас составляет 18,287, отражая изменение в размере -0.066% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мальдивская руфия оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.158% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мальдивская руфия/пакистанские рупии колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 18,326, и минимумом, равным 18,262, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 14-07-2024, представляя собой -0.306% уменьшение стоимости.