История обменного курса мальдивская руфия–новозеландские доллары

Обменный курс мальдивская руфия/новозеландские доллары сейчас составляет 0,109, отражая изменение в размере 0.284% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мальдивская руфия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.973% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мальдивская руфия/новозеландские доллары колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 0,110, и минимумом, равным 0,107, на 13-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой 0.331% увеличение стоимости.