История обменного курса мальдивская руфия–патаки Макао

Обменный курс мальдивская руфия/патаки Макао сейчас составляет 0,529, отражая изменение в размере -0.070% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мальдивская руфия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.202% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мальдивская руфия/патаки Макао колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 0,530, и минимумом, равным 0,528, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.142% увеличение стоимости.