История обменного курса мальдивская руфия–македонские денары

Обменный курс мальдивская руфия/македонские денары сейчас составляет 3,719, отражая изменение в размере -0.010% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мальдивская руфия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.307% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мальдивская руфия/македонские денары колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 3,723, и минимумом, равным 3,696, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.287% уменьшение стоимости.