История обменного курса мальдивская руфия–марокканские дирхамы

Обменный курс мальдивская руфия/марокканские дирхамы сейчас составляет 0,647, отражая изменение в размере 0.249% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мальдивская руфия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.510% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мальдивская руфия/марокканские дирхамы колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 0,648, и минимумом, равным 0,644, на 13-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.215% уменьшение стоимости.