История обменного курса мальдивская руфия–лаосские кипы

Обменный курс мальдивская руфия/лаосские кипы сейчас составляет 1 457,670, отражая изменение в размере -0.031% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мальдивская руфия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.252% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мальдивская руфия/лаосские кипы колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 1 459,390, и минимумом, равным 1 454,010, на 13-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.181% увеличение стоимости.