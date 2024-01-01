История обменного курса мальдивская руфия–чешские кроны

Обменный курс мальдивская руфия/чешские кроны сейчас составляет 1,524, отражая изменение в размере -0.165% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мальдивская руфия оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.005% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мальдивская руфия/чешские кроны колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 1,532, и минимумом, равным 1,519, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.238% уменьшение стоимости.