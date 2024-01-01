История обменного курса мальдивская руфия–чилийские песо

Обменный курс мальдивская руфия/чилийские песо сейчас составляет 62,372, отражая изменение в размере 0.553% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мальдивская руфия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 4.888% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мальдивская руфия/чилийские песо колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 62,441, и минимумом, равным 59,464, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой 1.223% увеличение стоимости.