История обменного курса мальдивская руфия–ботсванские пулы

Обменный курс мальдивская руфия/ботсванские пулы сейчас составляет 0,890, отражая изменение в размере -0.066% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мальдивская руфия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.571% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мальдивская руфия/ботсванские пулы колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 0,893, и минимумом, равным 0,884, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.471% уменьшение стоимости.