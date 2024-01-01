История обменного курса мальдивская руфия–бангладешские таки

Обменный курс мальдивская руфия/бангладешские таки сейчас составляет 7,722, отражая изменение в размере -0.159% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мальдивская руфия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.156% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мальдивская руфия/бангладешские таки колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 7,754, и минимумом, равным 7,710, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -0.280% уменьшение стоимости.