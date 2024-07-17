мальдивская руфия конвертируемые марки Боснии и Герцеговины История изменения обменного курса
Добро пожаловать в исторический обзор обменного курса мальдивская руфия конвертируемые марки Боснии и Герцеговины. Это сводная страница мальдивская руфия (MVR) конвертируемые марки Боснии и Герцеговины (BAM) с историей изменения обменного курса, в которой представлены исторические данные MVR и BAM за 5 лет с 20-07-2019 по 20-07-2024.
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История обменного курса мальдивская руфия–конвертируемые марки Боснии и Герцеговины
Обменный курс мальдивская руфия/конвертируемые марки Боснии и Герцеговины сейчас составляет 0,118, отражая изменение в размере -0.030% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мальдивская руфия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.382% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.В течение прошлой недели обменный курс мальдивская руфия/конвертируемые марки Боснии и Герцеговины колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 0,118, и минимумом, равным 0,117, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.313% уменьшение стоимости.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из мальдивских руфии в конвертируемые марки Боснии и Герцеговины
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MVR из выпадающего списка для исходной валюты и BAM из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MVR в BAM, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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