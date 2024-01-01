маврикийская рупия восточно-карибские доллары История изменения обменного курса
Добро пожаловать в исторический обзор обменного курса маврикийская рупия восточно-карибские доллары. Это сводная страница маврикийская рупия (MUR) восточно-карибские доллары (XCD) с историей изменения обменного курса, в которой представлены исторические данные MUR и XCD за 5 лет с 20-07-2019 по 20-07-2024.
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История обменного курса маврикийская рупия–восточно-карибские доллары
Обменный курс маврикийская рупия/восточно-карибские доллары сейчас составляет 0,058, отражая изменение в размере -0.142% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость маврикийская рупия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 4.765% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.В течение прошлой недели обменный курс маврикийская рупия/восточно-карибские доллары колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 0,058, и минимумом, равным 0,055, на 13-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 5.040% увеличение стоимости.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в восточно-карибские доллары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и XCD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в XCD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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