История обменного курса маврикийская рупия–восточно-карибские доллары

Обменный курс маврикийская рупия/восточно-карибские доллары сейчас составляет 0,058, отражая изменение в размере -0.142% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость маврикийская рупия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 4.765% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс маврикийская рупия/восточно-карибские доллары колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 0,058, и минимумом, равным 0,055, на 13-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 5.040% увеличение стоимости.