История обменного курса маврикийская рупия–доллары Тринидада и Тобаго

Обменный курс маврикийская рупия/доллары Тринидада и Тобаго сейчас составляет 0,145, отражая изменение в размере -0.110% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость маврикийская рупия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 4.732% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс маврикийская рупия/доллары Тринидада и Тобаго колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 0,145, и минимумом, равным 0,138, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 5.041% увеличение стоимости.