История обменного курса маврикийская рупия–тонганские паанги

Обменный курс маврикийская рупия/тонганские паанги сейчас составляет 0,049, отражая изменение в размере -2.447% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость маврикийская рупия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 4.910% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс маврикийская рупия/тонганские паанги колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 0,051, и минимумом, равным 0,047, на 13-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -6.158% уменьшение стоимости.