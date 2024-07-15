История обменного курса маврикийская рупия–сербские динары

Обменный курс маврикийская рупия/сербские динары сейчас составляет 2,302, отражая изменение в размере -0.256% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость маврикийская рупия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 4.877% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс маврикийская рупия/сербские динары колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 2,308, и минимумом, равным 2,194, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 5.045% увеличение стоимости.